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        Cide'de akrep sokan kişi tedavi altına alındı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde akrep sokan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:25 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:25
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        Cide'de akrep sokan kişi tedavi altına alındı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde akrep sokan kişi tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Erkan Çakmak, liman bölgesinde otururken kendisini bir akrebin soktuğunu fark etti.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Çakmak'ı Cide Devlet Hastanesine götürdü.

        Hastanede tedavi altına alınan Çakmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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