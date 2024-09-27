Cide'de akrep sokan kişi tedavi altına alındı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde akrep sokan kişi tedavi altına alındı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde akrep sokan kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Erkan Çakmak, liman bölgesinde otururken kendisini bir akrebin soktuğunu fark etti.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Çakmak'ı Cide Devlet Hastanesine götürdü.
Hastanede tedavi altına alınan Çakmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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