İhsangazi Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünden tanışma programı

Stantta gençlik koordinatörlüğü faaliyetleri ve manevi danışmanlık hakkında bilgi verilirken, yapılan etkinlikler hakkında da broşür dağıtıldı.

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