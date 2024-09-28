Kastamonu'da çukura düşen ayı kurtarıldı

Milli Parklar ekipleri, ayıyı düştüğü yerden çıkarmak için Hanönü Belediyesinden makine talebinde bulundu. Belediye Başkanı Metin Yamalı da ekibiyle bölgeye gitti.

İlçeye bağlı Sirke köyü yakınlarında defineciler tarafından kazıldığı tahmin edilen yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düşen ayıyı fark eden vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çukura düşen ayı, Milli Parklar ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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