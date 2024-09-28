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        Kastamonu'da çukura düşen ayı kurtarıldı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çukura düşen ayı, Milli Parklar ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 16:10 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:15
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        Kastamonu'da çukura düşen ayı kurtarıldı
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çukura düşen ayı, Milli Parklar ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Sirke köyü yakınlarında defineciler tarafından kazıldığı tahmin edilen yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düşen ayıyı fark eden vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Milli Parklar ekipleri, ayıyı düştüğü yerden çıkarmak için Hanönü Belediyesinden makine talebinde bulundu. Belediye Başkanı Metin Yamalı da ekibiyle bölgeye gitti.

        Belediye ekipleri, kepçe ile çukurun ağzını genişletip ayının çıkabileceği hale getirdi. Çukurdan çıkan ayı, koşarak ormanlık alana doğru uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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