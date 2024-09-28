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        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 18:55 Güncelleme: 28.09.2024 - 19:14
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        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        F.Ç'nin kullandığı 37 AAC 463 plakalı otomobil, Kastamonu-Ankara kara yolu Budamış mevkisinde Z.Y. idaresindeki 06 EBF 038 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kontrolden çıkan F.Ç. yönetimindeki araç, refüjdeki elektrik direğine çarparak devrildi.

        Kazada sürücüler ile 37 AAC 463 plakalı otomobilde bulunan B.A. yaralandı.

        Yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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