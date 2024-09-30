Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara
Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, 1 Ekim Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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