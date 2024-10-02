Kastamonu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kastamonu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
N.A'nın kullandığı 37 ABM 575 plakalı otomobil, Kuşçular Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan R.E. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.