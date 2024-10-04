Kastamonu'da boy limitinin altında avlanan 162 kasa balığa el konuldu

Bir minibüsün içinde avlanabilir boy sınırından küçük 162 kasa istavrit, çinekop ve lüfer bulunduğunu gören ekipler, el koydukları balıkları İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

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