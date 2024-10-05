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        Kastamonu'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

        Kastamonu'da yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen kuşlar, doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 10:10 Güncelleme: 05.10.2024 - 10:10
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        Kastamonu'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı
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        Kastamonu'da yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen kuşlar, doğaya bırakıldı.

        Jandarma, İnebolu Orman İşletme ve Çatalzeytin Orman İşletme müdürlükleri ekipleri ile vatandaşlar tarafından bulunan ebabil, atmaca, martı ve baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        DKMP ekipleri tarafından yaralı bulunan balıkçıl ile diğer kuşlar, veteriner hekimlerce tedavileri tamamlandıktan sonra doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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