Kastamonu'da 15 kilo 528 gram uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma ekiplerince M.K. ile K.G. ve E.B. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

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