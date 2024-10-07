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        Kastamonu'da 15 kilo 528 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 15 kilo 528 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 10:48 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:59
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        Kastamonu'da 15 kilo 528 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 15 kilo 528 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda, Azdavay ilçesinde M.K'nin evindeki aramada 15 kilo 528 gram esrar ele geçirildi.

        Jandarma ekiplerince M.K. ile K.G. ve E.B. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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