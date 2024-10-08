Tosya'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndan Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Keskin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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