Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu'da 4 kişi, uyuşturucu hap ile yakalandı.
Kastamonu'da 4 kişi, uyuşturucu hap ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 4 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu haplar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Dört şüpheli gözaltına alındı.
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