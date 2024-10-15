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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kastamonu'da 4 kişi, uyuşturucu hap ile yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:06
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Kastamonu'da 4 kişi, uyuşturucu hap ile yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda 4 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu haplar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Dört şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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