Kastamonu'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü

Çiftin 3 yaşında bir kızları olduğu öğrenildi.

Polis memuru E.T. ise tabancayla emniyete teslim oldu.

Burçin Sevgi T'nin cesedi, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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