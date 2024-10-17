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        Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan öğrenciler taburcu edildi

        Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 12 öğrenci taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:26 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:26
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        Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan öğrenciler taburcu edildi
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        Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 12 öğrenci taburcu edildi.

        Tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada yaralanan öğrencilerin kentteki çeşitli hastanelerde gördükleri tedavileri tamamlandı.

        Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Ankara'dan Kastamonu yönüne seyreden Tuncay K. idaresindeki 81 ADU 127 plakalı tır ile Murat A'nın kullandığı 37 AAN 890 plakalı okul servisi minibüsü dün, Kadıdağı mevkisindeki Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi kavşağında çarpışmıştı. Kazada devrilen minibüsteki 12 ilkokul ve ortaokul öğrencisi ile sürücü yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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