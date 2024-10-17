Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan öğrenciler taburcu edildi

Ankara'dan Kastamonu yönüne seyreden Tuncay K. idaresindeki 81 ADU 127 plakalı tır ile Murat A'nın kullandığı 37 AAN 890 plakalı okul servisi minibüsü dün, Kadıdağı mevkisindeki Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi kavşağında çarpışmıştı. Kazada devrilen minibüsteki 12 ilkokul ve ortaokul öğrencisi ile sürücü yaralanmıştı.

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