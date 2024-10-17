Kastamonu'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, Araç ilçesinde "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 8 yıl hapis cezasıyla aranan F.A, kent merkezinde ise "hırsızlık" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan H.Ş.A. yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.