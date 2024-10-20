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        Kastamonu'da karla kaplanan ormanlar dron ile görüntülendi

        Kastamonu'da etkili olan kar ile ormanlar beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 10:24 Güncelleme: 20.10.2024 - 10:54
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        Kastamonu'da karla kaplanan ormanlar dron ile görüntülendi
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        Kastamonu'da etkili olan kar ile ormanlar beyaza büründü.

        Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar etkili oldu.

        Karın ardından ormanların beyaza bürünmesi, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

        Kar manzaraları dron ile görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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