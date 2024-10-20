Kastamonu'da karla kaplanan ormanlar dron ile görüntülendi

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar etkili oldu.

Kastamonu'da etkili olan kar ile ormanlar beyaza büründü.

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