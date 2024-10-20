Çatalzeytin'de iki katlı ev yandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde iki katlı ev çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Arıca köyüne bağlı Kalafat Mahallesi'nde Murat Kalafat'a ait yarısı betonarme iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Çatalzeytin ve Bozkurt belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğü ekibi yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın bitişiğindeki eve sıçramadan söndürüldü.