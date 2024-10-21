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        Kastamonu'da 40 yıllık öğretmen alkışlarla emekliliğe uğurlandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde emekli olan 40 yıllık meslek dersleri öğretmeni Ayhan Devrez için sürpriz bir veda düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:26 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:26
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        Kastamonu'da 40 yıllık öğretmen alkışlarla emekliliğe uğurlandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde emekli olan 40 yıllık meslek dersleri öğretmeni Ayhan Devrez için sürpriz bir veda düzenlendi.

        Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, emekliye ayrılan 65 yaşındaki öğretmenleri için, girdiği son dersin zilinin çalmasının ardından sınıfın kapısında onu alkışlarla karşıladı.

        Okulun koridorlarında toplanan öğrenciler, Devrez'i okuldan ayrılıncaya kadar alkışladı. Bazı öğrenciler gözyaşı döktü.

        Devrez, öğrencilerine ve idarecilere bu anlamlı veda için teşekkür etti.

        Etkinliğe katılan Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, burada yaptığı konuşmada, Ayhan Devrez'in aynı zamanda kendisinin de öğretmeni olduğunu söyledi.

        Öğretmenliğin özel ve kutsal bir meslek olduğunu belirten Toğrul, şunları kaydetti:

        "Öğretmenler, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, öğrencileri hayata hazırlayan gönül erleridir. Bu özverili görevi uzun yıllardır başarıyla yerine getiren Ayhan Hocamıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Kendisi meslek hayatı boyunca yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir. Yetiştirdiği öğrencilerden biri de benim. Bu sevgi selini gördükten sonra, onun öğrencisi olmanın gururunu bir kez daha yaşadım. Verdiği hizmetlerden ötürü Ayhan Devrez Hocamıza sonsuz şükranlarımı sunarım. Emeklilik hayatında sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu uzun ömürler dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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