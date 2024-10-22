Hanönü Halk Eğitim Merkezi tarafından avcılık kursu açıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde avcılara yönelik kurs açıldı.

Hanönü Halk Eğitim Merkezi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü tarafından ilçede avcı ve atıcı olmak isteyenler için kurs açıldı.

Cuma gününe kadar devam edecek kurs kapsamında, avcılık, av köpekleri, temel harita okuma becerisi, kampçılık, ilk yardım kursu gibi eğitimler verilecek.

Hanönü Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanı Şükrü Akkuş, AA muhabirine, "Halkımızdan gelen talep doğrultusunda ilçemizde avcılık merakı olan bu işi bir spor olarak yapan, yapmak isteyenlerin bu işi bilgili şekilde yapabilmesi için kurs açılmıştır." dedi