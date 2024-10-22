Tosya'da yeni sezon pirinçler satışa sunuldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaklaşık 10 bin dekar alanda hasadı yapılan çeltikten elde edilen pirinçler satışa sunuldu.

Akbük Köyü Muhtarı Hayrettin Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devrez Çayı kenarında bulunan köylerinde yaklaşık 1000 dekar alanda pirinç yetiştirdiklerini söyledi.

Tarım arazilerinde özellikle sarıkılçık çeşidini yetiştirdiklerini belirten Gül, şunları kaydetti :

" Ilgaz Dağları'ndan gelen berrak ve temiz kar sularının beslediği Devrez Çayı'ndan sulanan tarım arazilerimizde yetişen ve lezzetiyle Türkiye genelinde yoğun rağbet gören Tosya'ya has sarıkılçık pirincine 2012 yılında coğrafi işaret alınmıştı. Diğer pirinçlere göre şeker oranı da çok düşük olan sarıkılçık pirinçlerimizin hasadını tamamladık. Vatandaşlarımızdan oldukça yoğun rağbet var. Yeni sezon pirinçlerimizi satışa sunduk. Bereketli bir sezon oldu Allah'a şükür."