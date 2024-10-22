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        Tosya'da yeni sezon pirinçler satışa sunuldu

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaklaşık 10 bin dekar alanda hasadı yapılan çeltikten elde edilen pirinçler satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:26 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:06
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        Tosya'da yeni sezon pirinçler satışa sunuldu
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaklaşık 10 bin dekar alanda hasadı yapılan çeltikten elde edilen pirinçler satışa sunuldu.

        Akbük Köyü Muhtarı Hayrettin Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devrez Çayı kenarında bulunan köylerinde yaklaşık 1000 dekar alanda pirinç yetiştirdiklerini söyledi.

        Tarım arazilerinde özellikle sarıkılçık çeşidini yetiştirdiklerini belirten Gül, şunları kaydetti :

        " Ilgaz Dağları'ndan gelen berrak ve temiz kar sularının beslediği Devrez Çayı'ndan sulanan tarım arazilerimizde yetişen ve lezzetiyle Türkiye genelinde yoğun rağbet gören Tosya'ya has sarıkılçık pirincine 2012 yılında coğrafi işaret alınmıştı. Diğer pirinçlere göre şeker oranı da çok düşük olan sarıkılçık pirinçlerimizin hasadını tamamladık. Vatandaşlarımızdan oldukça yoğun rağbet var. Yeni sezon pirinçlerimizi satışa sunduk. Bereketli bir sezon oldu Allah'a şükür."

        Tosya pirinç pazarında pirinç satan Sadık ve Mustafa Dişli kardeşler de iş yerlerinde yeni sezon pirinçlerin satışına başladıklarını dile getirerek, "Sarıkılçık pirincinin kilogramını 85 liraya, diğer çeşitleri ise 35 lira ila 60 lira arasında satışa sunduk." dedi.

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