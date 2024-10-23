Kastamonu'da bir kadının baltayla öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'da bir kadının baltayla öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmasıyla ilgili karı-koca ve oğullarının yargılanması devam ediyor.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde Satı Doğruoğlu'nun (57) öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Behice Ç, eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç. ile avukatları katıldı.

Sanık Behice Ç, ifadesinde Doğruoğlu'nun 5-6 senedir kendisini rahatsız ettiğini belirterek, "Ben cinnet geçirmiştim, zaten depresyondaydım onun yüzünden. 5-6 senedir beni rahatsız ediyor, artık dışarı çıkamaz oldum. Hayvanlarımı kuru otla beslemek zorunda kaldım. Yaz gününde herkes yeşil ot yediriyordu ben kuru otla besliyordum damda, dışarı çıkamaz oldum artık. O günde samanlıkta gördükten sonra cinnet geçirdim." dedi.