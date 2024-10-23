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        Kastamonu'da sağlıklı koşullarda olmayan 100 koli ayrana el konuldu

        Kastamonu Belediyesi ekipleri, soğuk zincir ihlali gerekçesiyle 100 koli ayrana el koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:51 Güncelleme: 23.10.2024 - 18:03
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        Kastamonu'da sağlıklı koşullarda olmayan 100 koli ayrana el konuldu
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        Kastamonu Belediyesi ekipleri, soğuk zincir ihlali gerekçesiyle 100 koli ayrana el koydu.

        Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu Şehirlerarası Otogarı'nda denetim yaptıkları sırada bir otobüsten indirildiği belirlenen ayran kolileri tespit etti.

        Otobüsle kente getirildiği anlaşılan 100 koli ayrana el koyan ekipler, durumu Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri soğuk zincirine uyulmadan getirilen ayranlara gerekli incelemeleri yapmak üzere laboratuvara gönderdi.

        Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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