Tosya'da 480 ton ceviz hasadı yapıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaklaşık 480 ton ceviz rekoltesi gerçekleştirildi.

Tosya ilçe Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, AA muhabirine, ilçe genelinde yaklaşık 228 bin dekar tarım arazisi bulunduğunu söyledi.

Ceviz üretiminin tarım ürünleri arasında ilçe genelinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten İncirkuş, "Üreticilerimiz bu arazilerde iklim şartlarına uygun hemen hemen her türlü tarım ürününü yetiştirmektedir. İlçe genelinde yaklaşık 1400 dekar arazide çeşitli cinslerde ceviz ağacı bulunmaktadır. Mayıs ayında yaşanan zirai don olayı nedeniyle rekoltede maalesef düşüş yaşandı. Daha aşağıda olan bölgelerimiz ise zirai dondan fazla etkilenmedi. Üreticilerimiz ceviz hasadını tamamladı. Tosya genelinde 2024 sezonunda yaklaşık 480 ton ceviz rekoltesi gerçekleşti." dedi.