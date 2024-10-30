Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Tosya'da 480 ton ceviz hasadı yapıldı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaklaşık 480 ton ceviz rekoltesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:28 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tosya'da 480 ton ceviz hasadı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaklaşık 480 ton ceviz rekoltesi gerçekleştirildi.

        Tosya ilçe Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, AA muhabirine, ilçe genelinde yaklaşık 228 bin dekar tarım arazisi bulunduğunu söyledi.

        Ceviz üretiminin tarım ürünleri arasında ilçe genelinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten İncirkuş, "Üreticilerimiz bu arazilerde iklim şartlarına uygun hemen hemen her türlü tarım ürününü yetiştirmektedir. İlçe genelinde yaklaşık 1400 dekar arazide çeşitli cinslerde ceviz ağacı bulunmaktadır. Mayıs ayında yaşanan zirai don olayı nedeniyle rekoltede maalesef düşüş yaşandı. Daha aşağıda olan bölgelerimiz ise zirai dondan fazla etkilenmedi. Üreticilerimiz ceviz hasadını tamamladı. Tosya genelinde 2024 sezonunda yaklaşık 480 ton ceviz rekoltesi gerçekleşti." dedi.

        Üretici Alperen Kalaycı da yaklaşık 11 dekar arazide ceviz yetiştirdiğini belirterek, "Ceviz ağaçlarımızın geneli Çetnır cinsinden oluşmaktadır. Hava şartları nedeniyle geçmiş senelere oranla rekoltede büyük düşüş yaşadık ama Allah'a şükür bu sezon hasadımızı tamamladık. Yeni sezon cevizlerimizi kurutma işleminin ardından satışa sunduk. Kabuklu birinci sınıf cevizimizin kilogramı 200 liradan, içinin kilogramı ise 500 liradan alıcı buluyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!
        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İngiliz turiste ayılar saldırdı!
        İngiliz turiste ayılar saldırdı!
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        İspanya'da sel: 51 kişi hayatını kaybetti
        İspanya'da sel: 51 kişi hayatını kaybetti
        İki başkan "yasa dışı bahis" reklamı sebebiyle PFDK'da!
        İki başkan "yasa dışı bahis" reklamı sebebiyle PFDK'da!
        Kurtarmak istedi ama başarılı olamadı! 'Sahte' yeme takıldı
        Kurtarmak istedi ama başarılı olamadı! 'Sahte' yeme takıldı
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Duran top gollerinin perde arkası!
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        Çin'in en zengin ismi açıklandı
        Çin'in en zengin ismi açıklandı
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        Hayatta olmasalar da
        Hayatta olmasalar da
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de yüzen 3 yaban domuzu balıkçı tarafından görüntülendi
        Karadeniz'de yüzen 3 yaban domuzu balıkçı tarafından görüntülendi
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da "Kore Mutfak Günleri" yapıldı
        Kastamonu'da "Kore Mutfak Günleri" yapıldı
        Kastamonu'da mantardan zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
        Kastamonu'da mantardan zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
        Kastamonu'nun ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
        Kastamonu'nun ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
        Kastamonu'da Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Kastamonu'da Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi