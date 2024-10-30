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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kastamonu'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:36 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:12
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kastamonu'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Eminoğlu, Kastamonu Valiliğini ziyaret ederek, Vali Meftun Dallı ile bir süre görüştü.

        Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyarette bulunan Eminoğlu, ardından AK Parti Kastamonu İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

        Enes Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, son 20 yılda büyük kazanımlar elde edildiğini söyledi.

        Son 20 yıllık çalışmalarla ilgili kazanımların devamı için özellikle AK Parti teşkilatlarının varlığını sürdürmesinin çok kıymetli olduğunu belirten Eminoğlu, şöyle devam etti:

        "Cumhurbaşkanımız, Ayasofya'nın açılışında, 'Ayasofya'nın dirilişi başta Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğüne kavuşmasına katkısı olacağı gibi bütün dünyadaki mazlumların ve mağdurların dirilişine vesile olacak' diye ifadede bulunmuştu. Bugün hemen yanı başımızda 40 binin üzerinde şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Orada devam eden bir süreç var. O yüzden Türkiye'nin bu anlamda daha güçlü olması gerekiyor. O yüzden içinden geçtiğimiz bu süreçte teşkilatlarımızın çok daha diri, daha güçlü olarak çalışmalarını sürdürmesi gerekiyor."

        Kastamonu'da spor anlamında güzel hareketlilik olduğunu dile getiren Eminoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışmaları güzel şekilde devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı'nda ifade ettiği, gençlerin ve sporun yüzyılı olması noktasında bize düşen kısımla ilgili elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. Türkiye sathında önemli çalışmalar var. Kastamonu'daki bu çalışmaları bizzat yerinde görmek, buradaki çalışmalara destek vermek için buradayız. Durmak yok, yola devam." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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