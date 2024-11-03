Doğanyurt ilçesinde denize açılan balıkçılar palamutla döndü

Palamutların İstanbul yönünde hareket halinde olduğunu ifade eden İnan, palamut bereketiyle ağlarının şenlendiğini kaydetti.

Tekne sahibi Emre İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bin palamutla barınağa döndüğünü söyledi.

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