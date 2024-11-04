Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ferhat Yılmaz'ın (62) kullandığı traktör, Dereözü köyü mevkisinde devrildi.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.
Yılmaz'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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