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        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 00:23 Güncelleme: 04.11.2024 - 00:23
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        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ferhat Yılmaz'ın (62) kullandığı traktör, Dereözü köyü mevkisinde devrildi.

        Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.

        Yılmaz'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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