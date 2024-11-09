Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Küre Dağları'nda aynı kökten büyüyen 6 köknar ağacı bulundu

        ÖZGÜR ALANTOR - Küre Dağları'nın Kastamonu bölümünde bulunan ormanlık alanda aynı kökten büyüyen 6 ayrı köknar ağacı tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 12:39 Güncelleme: 09.11.2024 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küre Dağları'nda aynı kökten büyüyen 6 köknar ağacı bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZGÜR ALANTOR - Küre Dağları'nın Kastamonu bölümünde bulunan ormanlık alanda aynı kökten büyüyen 6 ayrı köknar ağacı tespit edildi.

        Şenpazar Cide kara yolunun Dağlı geçidi mevkisinde, aynı kökten yükselen ayrı ayrı 6 köknar ağacı, görenlerin dikkatini çekiyor.

        Aynı kökten çıkan gövdelerin kalınlığı 20 ile 30 santimetre arasında değişirken, boyları yaklaşık 15 metreyi buluyor.

        Kastamonu Valiliği ve İl Özel İdaresinin hazırladığı "Kastamonu Anıt Ağaçları" kitabının yazarlarından doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, ağacın Küre Dağları'nın Cide ile Şenpazar ilçeleri sınırında kalan bölümünde yer aldığını söyledi.

        Keleş, "Bu köknar çok dallanarak harika bir yapı oluşturmuş. Bunun tabiat anıtı ya da korunmaya değer bir ağaç olduğunu düşünüyoruz. Hemen kökten itibaren dallanması çok ilginç. Altı dal çok sağlıklı bir şekilde büyümüş. Bu hem doğa hem de insanlar için harika bir görüntü." dedi.

        Keleş, bölgeyi ziyarete gelenlerin bu ağacı görmesi gerektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Öfke sorunu var" denilen Enes için "Sakindir" ifadesi!
        "Öfke sorunu var" denilen Enes için "Sakindir" ifadesi!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 sanığın yargılanmasına...
        Kastamonu'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 sanığın yargılanmasına...
        Cide ilçesinde şehit polis Ahmet Şahan anısına voleybol turnuvası düzenlend...
        Cide ilçesinde şehit polis Ahmet Şahan anısına voleybol turnuvası düzenlend...
        Kastamonu Valisi Dallı, ekim ayına ilişkin asayiş verilerini kamuoyuyla pay...
        Kastamonu Valisi Dallı, ekim ayına ilişkin asayiş verilerini kamuoyuyla pay...
        Küre Dağları'nda hazan renkleri hakim oldu
        Küre Dağları'nda hazan renkleri hakim oldu
        Milli Parklar personeli tarafından videosu çekilen karacaların görüntüleri...
        Milli Parklar personeli tarafından videosu çekilen karacaların görüntüleri...
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutukla...
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutukla...