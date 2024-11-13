Kastamonu'da gölette ölü bulunan eski Azdavay Belediye Başkanı Civelek'in cenazesi toprağa verildi

Suğla Yaylası'ndaki gölette dün ölü bulunan Civelek, 2004-2024 yıllarında Azdavay Belediye Başkanı olarak görev yapmış, 2024'teki yerel seçimlerde de AK Parti'den aday olan Civelek kazanamamıştı.

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