Down sendromlu Hüseyin'in yüzü güreşle güldü

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan down sendromlu gencin yüzü 7 yıldır güreş ile gülüyor.

Ağabeyi Ufuk Yılmaz'ın yaklaşık 8 yıl önce güreşe başlamasının ardından down sendromlu kardeşi Hüseyin de güreş yapmak istedi.

Bunu duyan güreş antrenörü Hakkı Karabakal, down sendromlu Hüseyin Yılmaz'ı antrenmana davet etti.

Ufuk, down sendromlu kardeşi için elinden gelen fedakarlığı gösterirken Hüseyin'in antrenmanlardaki mutluluğu ise tüm ekibin yüzünü güldürüyor.

Ağabey kardeş haftanın üç günü antrenman için Hanönü ilçesinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Taşköprü ilçesine gidiyor.

Karabakal, Hüseyin'in antrenmanlarda çok mutlu olduğunu görmesi üzerine tüm antrenmanlara ağabeyi Ufuk ile birlikte katılmasını istedi.

Ufuk Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin 22, kardeşinin ise 16 yaşında olduğunu söyledi.

Antrenörü Hakkı Karabakal sayesinde güreşe başladığını anlatan Yılmaz, "Ben güreşe giderken Hüseyin sürekli 'Beni de götür' diyordu. O şekilde biz de götürdük. Hakkı hocam çok yardımcı oldu." dedi.

- "Kardeşimi sosyalleştirmek böyle aktivitelere sokmak benim için ayrı bir güzellik"