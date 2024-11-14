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        Kastamonu'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:09 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:09
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        Kastamonu'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Recep B'nin (55) kullandığı 16 AKK 433 plakalı otomobil, Sinop-Kastamonu kara yolu Halaçlı köyü mevkisinde, Baha K. (76) idaresindeki 37 BE 131 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü Recep B. ile araçta bulunan annesi Gülten B. (78) ve kızı Kaylegül B. (11) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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