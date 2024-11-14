Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda bir ikamete düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik ecza hapı, uyuşturucu, esrar öğütücü ile 3 ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve muşta ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.