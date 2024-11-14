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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:14 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:23
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda bir ikamete düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik ecza hapı, uyuşturucu, esrar öğütücü ile 3 ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve muşta ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan B.Z.Ş. ve H.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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