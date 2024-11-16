AK Parti Bozkurt İlçe Başkanlığına yeniden Utku Eren seçildi

Yönetim kurulu ise Ramazan Tecen, Gizem Can Debreli, Mehmet Oğuz Kağan Kasap, Burhanettin Bıyıklıoğlu, Mehmet Çevirgen, Ahmet Özkan, Mehmet Akif Teker, İsa Gür, Ahmet Kalafat ve Aygün Tuncel'den oluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.