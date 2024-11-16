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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 20:23 Güncelleme: 16.11.2024 - 20:33
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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Hakkı Ş. idaresindeki 37 AAN 717 plakalı otomobil, Gökbelen köyü Sarnıç Mahallesi'nde devrildi.

        Otomobilde bulunan Cemile Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Nazmiye Ş, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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