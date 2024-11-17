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        Kastamonu'da 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da, hakkında 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 00:03 Güncelleme: 17.11.2024 - 00:38
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        Kastamonu'da 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da, hakkında 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında "kasten yaralama" ve "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapma" suçlarından 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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