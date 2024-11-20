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        AK Parti Ağlı İlçe Başkanlığına yeniden Ersoy seçildi

        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:13 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:59
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        AK Parti Ağlı İlçe Başkanlığına yeniden Ersoy seçildi
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        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Ağlı Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye mevcut başkan Öncay Ersoy, tek aday olarak katıldı.

        Yapılan seçimde kullanılan oyların tamamını alan Ersoy, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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