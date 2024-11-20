AK Parti Ağlı İlçe Başkanlığına yeniden Ersoy seçildi
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Ağlı Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye mevcut başkan Öncay Ersoy, tek aday olarak katıldı.
Yapılan seçimde kullanılan oyların tamamını alan Ersoy, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.
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