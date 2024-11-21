Kastamonu'da "Kaymakamlar Toplantısı" düzenlendi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında "Kaymakamlar Toplantısı" yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda vali yardımcıları ile kaymakamların katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda il ve ilçelerin gündemi değerlendirildi.

Toplantıda nüfus cüzdanlarının yeni kimlik kartları ile değiştirilmesi, metruk binaların elektriğinin kesilmesi, uyuşturucu ile mücadele, tasarruf tedbirleri, Evsizlere Konaklama Projesi, doğrudan temin yöntemi, dilencilik ile mücadele, kamu araçlarının usulüne uygun kullanılması, aracı, takipçi ve hasar danışmanlık şirketleriyle kişisel veri paylaşılmaması konuları da görüşüldü.