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        Kastamonu'da rahatsızlanan kişi paletli ambulansla hastaneye götürüldü

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde rahatsızlanan kişi, kar nedeniyle kapanan köy yolundan paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 20:22 Güncelleme: 24.11.2024 - 20:22
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        Kastamonu'da rahatsızlanan kişi paletli ambulansla hastaneye götürüldü
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        Kastamonu'nun Küre ilçesinde rahatsızlanan kişi, kar nedeniyle kapanan köy yolundan paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

        Başören köyünde KOAH hastası bir kişinin rahatsızlanmasının ardından yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        Sağlık ekipleri paletli ambulansla köye gelirken devrilen ağaçları da balta ile keserek yolu açtı.

        Hasta, ambulansla Küre Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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