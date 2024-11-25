Ilgaz Dağı'nda yoğun kar etkili oluyor

Kent merkezinde de aralıklarla etkili olan kar yağışı dron ile görüntülendi.

Kent genelinde Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı'nda 2016 yılında açılan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli sayesinde ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

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