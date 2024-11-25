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        Ilgaz Dağı'nda yoğun kar etkili oluyor

        Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:44 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:09
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        Ilgaz Dağı'nda yoğun kar etkili oluyor
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        Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı.

        Kentte iki gündür süren kar Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı bölgesinde yoğunlaştı.

        Kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı'nda 2016 yılında açılan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli sayesinde ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

        Kent genelinde Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

        Kent merkezinde de aralıklarla etkili olan kar yağışı dron ile görüntülendi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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