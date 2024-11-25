Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Belirlenen iki ikamet, araç ve 8 şüphelinin üstünde arama yapıldı.
Aramada 220 mililitre uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı, 3 uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 8 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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