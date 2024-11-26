Vefat eden Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Sökmen için anma töreni düzenlendi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen için anma töreni düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi İstiklal Yolu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, 15 Kasım'da bir toplantıya katılmak için Ankara'ya gittiği sırada Alptekin Sökmen'in vefat haberini aldığını belirtti.

Sökmen'in vefatı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirten Atalan, "Zor bir süreç. Alptekin hocamız fakültemize, Kastamonu'ya, ilçelere değer kattı. Turizm anlamında bizi ileriye taşıdı. Bizler hakkımızı helal ediyoruz. İnşallah o da bize hakkını helal etmiştir." dedi.

Programda sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, ilçe belediye başkanları ve akademisyenler de Sökmen ile ilgili duygularını dile getirdi.