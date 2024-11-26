Kastamonu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda tespiti yapılan 3 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.