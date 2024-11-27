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        Kastamonu'da Kocagöl ve çevresindeki ormanlar kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağışehirören köyünde yer alan Kocagöl, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:55 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:29
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        Kastamonu'da Kocagöl ve çevresindeki ormanlar kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplandı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağışehirören köyünde yer alan Kocagöl, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kocagöl ve çevresindeki ormanlarda, kar yağışının ardından eşsiz manzaralar oluştu.

        Aşağışehirören Köyü Muhtarı Erdoğan Kaya, AA muhabirine, Kocagöl'ün yalnız kışın değil, dört mevsim ziyaretçilerine görsel şölen sunduğunu söyledi.

        Gölün çok güzel manzarası bulunduğunu belirten Kaya, "Haftada en az iki kez gelip bu güzelliğin tadını çıkarıyorum. Kocagöl, doğaseverler için vazgeçilmez bir nokta haline geliyor. Bu eşsiz güzelliği tanıtmak için çalışmalar yapmayı hedefliyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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