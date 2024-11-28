Kadın bando takımı ilk Türk kadın mitinginin yıl dönümünde sahne alacak

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da Halime Çavuş Kadın Derneği üyeleri tarafından kurulan bando takımı, ilk kadın mitinginin 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında program gerçekleştirecek.

Kadınlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemek amacıyla kurulan derneğin 20 üyesi, geçen yıl "Halime Çavuş Derneği Kadın Bando Takımı"nı oluşturdu.

Merkez Spor Salonunda çalışma yapan bando takımı, ilk gösterisini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdi. Daha sonra bir süre çalışmalara ara veren kadınlar, müzik öğretmeni Gizem Kapusuzoğlu öncülüğünde yeniden toplandı. Kadın bando takımı, Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin 105. yıl dönümü kutlamalarında yeniden program yapacak.

Dernek Başkanı Şule Özbay, AA muhabirine, Halime Çavuş Kadın Derneğini, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Kastamonulu Halime Çavuş'un cesaretinden ilham alarak kurduklarını söyledi. Derneklerini kadınların toplumsal farkındalığını artırmak amacıyla kurduklarını belirten Özbay, "Kadınların sadece toplumsal hayatta değil, kültürel ve sosyal hayatta da görünmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bandoyu kurarken kadınların bir araya gelerek dayanışma duygusunu güçlendirme fikri vardı." dedi.

Bando takımlarının ikinci kez etkinlik yapacağına işaret eden Özbay, "10 Aralık 1919'da Kastamonu'da 3 bin kadının bir araya gelerek yurdumuzun işgalini protesto ettiği tarihin yıl dönümüne hazırlanıyoruz. İlk Türk kadın mitinginin yapıldığı tarihte Kastamonu'nun ilk bando takımı olarak yer almak, bizler için büyük motivasyon kaynağı olacak. Daha büyük etkinliklerde yer alarak ileriki dönemlerde de daha büyük bir orkestra kurma hedefimiz var." diye konuştu.

- "Kadınlarımızın sesini gümbür gümbür duyurmak için buradayız" Gizem Kapusuzoğlu ise müzik öğretmeni olarak bando takımına destek olduğunu dile getirdi. Böyle bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Kapusuzoğlu, "Kadınlar olarak güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu bando, kadınlara verilen değerin artmasını ve öne çıkmalarını sağlayacak. Bu sene 10 Aralık'ta etkinliğimizi yapacağız. İlk kadın mitinginin yapıldığı tarihte ilk etkinliğimizi yapmamız önemli." ifadelerini kullandı.