Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 17:02 Güncelleme: 29.11.2024 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda C.A. ve T.Ç'nin içerisinde bulunduğu araç ve üzerlerindeki aramada 991 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden C.A, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        T.Ç, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu BM ile devam edemeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu BM ile devam edemeyiz
        Sahte içkiden 7 can kaybı!
        Sahte içkiden 7 can kaybı!
        Halep'te neler oluyor?
        Halep'te neler oluyor?
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 çocuk öldü, sürücü baba yaralı
        Kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 çocuk öldü, sürücü baba yaralı
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Zehra'yı 3 kez bıçaklayıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Zehra'yı 3 kez bıçaklayıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
        Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”

        Benzer Haberler

        Yangında ölen baba ve engelli oğlu toprağa verildi
        Yangında ölen baba ve engelli oğlu toprağa verildi
        Tarihi hamamda "Kara Kalem Sergisi ve Kitap Yazar Buluşmaları" düzenlendi
        Tarihi hamamda "Kara Kalem Sergisi ve Kitap Yazar Buluşmaları" düzenlendi
        Kastamonu'da "kar savaşçıları" 6 bin 820 kilometre yolu ulaşıma açtı
        Kastamonu'da "kar savaşçıları" 6 bin 820 kilometre yolu ulaşıma açtı
        Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
        Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
        Karacalar Kastamonu'da doğal ortamlarında görüntülendi
        Karacalar Kastamonu'da doğal ortamlarında görüntülendi
        Ilgaz Dağı'nda karla kaplı ormanlara güneş eşlik etti
        Ilgaz Dağı'nda karla kaplı ormanlara güneş eşlik etti