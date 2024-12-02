Ilgaz Dağı'nda beslenen kızılgeyik dronla görüntülendi

Kızılgeyiği bir süre dronla takip eden Emeksizoğlu, geyiğin beslenme anlarını kaydetti.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede yürütülen karla mücadele çalışmalarına katılan iş makinesi operatörü Efe Emeksizoğlu, doğal yaşamında beslenen geyiği fark etti.

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