Ilgaz Dağı'nda beslenen kızılgeyik dronla görüntülendi
Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nda ormanlık alanda kızılgeyik görüntülendi.
Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nda ormanlık alanda kızılgeyik görüntülendi.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede yürütülen karla mücadele çalışmalarına katılan iş makinesi operatörü Efe Emeksizoğlu, doğal yaşamında beslenen geyiği fark etti.
Kızılgeyiği bir süre dronla takip eden Emeksizoğlu, geyiğin beslenme anlarını kaydetti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü ilgi gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.