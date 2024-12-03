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        Vali Dallı, özel bireylerle bir araya geldi

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bireyleri makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:37 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:43
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        Vali Dallı, özel bireylerle bir araya geldi
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bireyleri makamında kabul etti.

        Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu, Sakatlar Derneği Başkanı Serhat Yolasığmazoğlu, beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ve özel bireyler Vali Dallı'yı makamında ziyaret etti.

        Dallı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, günün farkındalık oluşturma açısından önemine vurgu yaptı.

        Her özel bireyin kendileri için çok değerli olduğunun altını çizen Dallı, "Bizler, dün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de her zaman özel bireylerimizin ve onların kıymetli ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Sizleri çok seviyoruz, tüm zorluklara rağmen azim ve kararlılığınız, yaşam sevinciniz bizleri son derece mutlu ediyor, gururlandırıyor ve ilham veriyor. 'En büyük engel sevgisizliktir' diyor, bu özel günün özel bireylerimize yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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