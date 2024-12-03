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        Kastamonu'da özel gereksinimli öğrencilerden "Dünya Engelliler Günü" etkinliği

        Kastamonu'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:53 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:09
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        Kastamonu'da özel gereksinimli öğrencilerden "Dünya Engelliler Günü" etkinliği
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        Kastamonu'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kastamonu Valiliğinin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Vali Meftun Dallı tarafından resim ve el sanatları sergisinin açılışının yapılmasıyla başladı.

        Vali Dallı, sergideki eserleri inceleyerek özel gereksinimli öğrencilerle sohbet etti.

        Daha sonra konferans salonunda devam eden programda, Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygulama Okulu, İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu ve Kuzeykent Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde gösterilerini sundu.

        Programda, İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Ömer Elhıdır ile Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Ahmet Göktuğ Özdemir, piyano dinletisi gerçekleştirdi.

        Etkinliğe il protokolünün yanı sıra özel gereksinimli öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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