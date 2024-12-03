Kastamonu'da özel gereksinimli öğrencilerden "Dünya Engelliler Günü" etkinliği

Daha sonra konferans salonunda devam eden programda, Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygulama Okulu, İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu ve Kuzeykent Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde gösterilerini sundu.

Kastamonu Valiliğinin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Vali Meftun Dallı tarafından resim ve el sanatları sergisinin açılışının yapılmasıyla başladı.

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