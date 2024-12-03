Kastamonu'da özel bireyler için "Mutlu Çarşamba Projesi" hayata geçirilecek

Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler, "Mutlu Çarşamba Projesi" ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapacak.

Kastamonu Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Mutlu Çarşamba Projesi"nin protokol imza töreni, Vali Meftun Dallı'nın makamında gerçekleştirildi.

Proje kapsamında özel gereksinimli bireylerin her hafta çarşamba günleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda etkinliklere katılması hedefleniyor. Vali Dallı, proje kapsamında pek çok çalışma yürütüleceğini belirterek, "Hep birlikte engelli bireyler ve ailelerini çarşamba günleri bir araya getirerek birtakım sportif etkinliklerde yer almalarını sağlayacağız." dedi.