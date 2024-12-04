Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 70 santimetreyle Kartalkaya'da

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 70 santimetreyle Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Kartalkaya'da 70, Palandöken'de 68, Erciyes'te ve Yıldız Dağı'nda 50, Zigana'da 35, Akdağ'da 33, Çambaşı'nda 32, Ergan'da 27, Mersivan'da 26, Keltepe'de 25, Hakkari ve Yıldıztepe'de 20, Nemrut'ta 19, Hazarbaba'da 18, Ovacık'ta 17, Ilgaz'da 16, Uludağ'da 13 ve Haserek'te 10 santimetre ölçüldü.