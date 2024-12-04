Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 70 santimetreyle Kartalkaya'da
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 70 santimetreyle Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ölçüldü.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 70 santimetreyle Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Kartalkaya'da 70, Palandöken'de 68, Erciyes'te ve Yıldız Dağı'nda 50, Zigana'da 35, Akdağ'da 33, Çambaşı'nda 32, Ergan'da 27, Mersivan'da 26, Keltepe'de 25, Hakkari ve Yıldıztepe'de 20, Nemrut'ta 19, Hazarbaba'da 18, Ovacık'ta 17, Ilgaz'da 16, Uludağ'da 13 ve Haserek'te 10 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağmurlu, HKY: Hafif Kar Yağışlı, KY: Kar Yağışlı)
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.