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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 12:16 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:16
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda kent merkezinde 3 şüphelinin üstlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

        Aramada 7,14 gram sentetik uyuşturucu ile 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Ç. ve K.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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