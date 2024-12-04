Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Ç. ve K.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

Bu kapsamda kent merkezinde 3 şüphelinin üstlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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