Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan bir araç ve içindekilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap, sentetik ecza hapı, kurusıkı tabanca ve 58 fişek ele geçirildi.